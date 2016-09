Bau von Mauer nahe Flüchtlingslager in Calais begonnen

In der Nähe des Flüchtlingslagers im nordfranzösischen Calais haben Bauarbeiter mit der Errichtung einer Mauer begonnen. Das berichteten heute Journalisten der Nachrichtenagentur AFP. Die einen Kilometer lange und vier Meter hohe Mauer soll Flüchtlinge daran hindern, auf eine Zufahrtsstraße zum Hafen von Calais zu gelangen.

In dem auch als „Dschungel“ bekannten Lager am Ärmelkanal leben Tausende Flüchtlinge. Die meisten von ihnen hoffen, auf Fähren über den Ärmelkanal oder durch den Eurotunnel heimlich nach Großbritannien zu gelangen. Immer wieder blockieren Flüchtlinge mit Baumstämmen und anderen Gegenständen die Zufahrtsstraße zum Hafen, um Lastwagenfahrer zum Bremsen zu zwingen und dann an Bord der Lkws versteckt auf Fähren zu gelangen.

Die neue Mauer, die nur einige hundert Meter von dem Flüchtlingslager entfernt entsteht, soll die Flüchtlinge daran hindern. Sie verlängert bereits existierende Zäune entlang der Zufahrtsstraße und soll vor Jahresende fertig gebaut sein.