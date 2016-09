Erneut Tote bei Ausschreitungen im Kongo

Nach gewaltsamen Protesten gegen den kongolesischen Präsidenten Joseph Kabila ist in der Hauptstadt Kinshasa die Zentrale der größten Oppositionspartei in Brand gesteckt worden. Dabei kamen heute nach Berichten von Augenzeugen mindestens zwei Menschen ums Leben.

Die Attentäter hätten Uniform getragen. UNO-Erkenntnissen zufolge wurden auch vier andere Oppositionsbüros angezündet. Die Regierung wies den Vorwurf einer Beteiligung der Sicherheitskräfte zurück.

Opposition spricht von bis zu 53 Toten

In den Straßen errichteten Gegner Kabilas erneut Barrikaden und zündeten Autoreifen an. Schulen blieben geschlossen, Bahnen und Busse fuhren nicht. Zuvor waren bei Protesten 17 Menschen, darunter drei Polizisten, getötet worden. Die Opposition gibt die Zahl der Toten mit bis zu 53 an.

UNO-Menschenrechtssprecher Rupert Colville sagte, der UNO lägen Berichte über eine exzessive Gewaltanwendung durch die Sicherheitskräfte vor. Angesichts der Unruhen strich die Fluggesellschaft Air France ihren Frühflug nach Kinshasa.

Die Opposition wirft Präsident Kabila vor, er wolle sich durch Verschleppung der im November anstehenden Wahl länger als erlaubt an der Macht halten. Die Amtszeit Kabilas endet im Dezember.