Nationalfeiertag: Bures wird Rekruten angeloben

Die traditionelle Angelobung von Rekruten auf dem Heldenplatz am Nationalfeiertag wird heuer erstmals von einer Frau vorgenommen werden: Da es am 26. Oktober noch keinen neuen Bundespräsidenten gibt, übernimmt Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) diesen Termin, hieß es heute. Der normalerweise danach vom Bundespräsidenten abgehaltene Tag der offenen Tür in der Hofburg wird aber entfallen, genauso wie die Fernsehansprachen des Staatsoberhauptes am Nationalfeiertag und zu Neujahr.

Interimistische Amtsgeschäftsführung bis 26. Jänner

Durch die Verschiebung der Hofburg-Stichwahl wegen der Probleme mit den Wahlkarten muss das Kollegium der drei Nationalratspräsidenten die Amtsgeschäfte des Bundespräsidenten noch ein paar Monate länger interimistisch führen, nämlich bis zur Angelobung des neuen Staatsoberhauptes am 26. Jänner 2017.

An der Abmachung, keine Repräsentationsaufgaben, sondern nur die ausdrücklich gesetzlich vorgesehenen und zwingend erforderlichen Aufgaben wahrzunehmen, soll sich auch in den verbleibenden Monaten nichts ändern.

Anstehende Termine in Funktion als Nationalratspräsidentin

Bures hat als Sprecherin des Kollegiums nach Gesprächen mit der Präsidentschaftskanzlei aber festgelegt, einige wichtige anstehende Termine des Bundespräsidenten zu übernehmen - in ihrer Funktion als Nationalratspräsidentin, wird betont.

Übernehmen wird Bures unterdessen auch die Grußworte am Verfassungstag am 30. September im Verfassungsgerichtshof. Statt des Weihnachtsempfangs für Menschen mit Behinderung in der Hofburg lädt die Nationalratspräsidentin Mitte Dezember zu einem Empfang ins Parlament.