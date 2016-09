Caterer Do & Co muss weiterhin für ÖBB arbeiten

Der börsennotierte Caterer Do & Co betreibt seit vier Jahren mit der Marke Henry am Zug die Verpflegung an Bord der ÖBB. Eigentlich wollte er sich noch heuer davon zurückziehen. Doch nun dürfte er noch länger bleiben müssen.

