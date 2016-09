Land OÖ fordert früher Arbeit für Asylwerber

Asylwerber sollen früher arbeiten dürfen - das fordert die oberösterreichische Landesregierung in einem Beschluss. Damit will das Land den Druck auf die Bundesregierung erhöhen, die rechtliche Grundlage dafür zu schaffen. Oberösterreich strebt als Ziel sechs Monate an.

