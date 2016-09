D: Piraten-Politiker soll vor Suizid Mann getötet haben

Der Berliner Piraten-Politiker Gerwald Claus-Brunner steht nach Polizeiangaben unter Verdacht, vor seinem Selbstmord einen anderen Mann getötet zu haben. Wegen der Auffindungssituation der beiden Männerleichen in einer Wohnung im Berliner Stadtteil Steglitz sei ein Tötungsdelikt zu vermuten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft heute mit.

Am Vortag hatte die Piratenpartei bekanntgegeben, dass sich der Claus-Brunner nach langer Krankheit das Leben genommen habe. Nach Polizeiangaben führte der Abschiedsbrief des 44-Jährigen zu dessen Wohnung. Die Obduktion habe ergeben, dass er sich selbst das Leben genommen habe, teilte die Polizei mit. Dagegen wurde der zweite Mann „einige Tage zuvor durch stumpfe Gewalt gegen den Oberkörper getötet“.

„Bei dem jüngeren Mann handelt es sich wohl um einen 27-Jährigen, der zuvor gegen den anderen Mann Stalking-Vorwürfe erhoben hatte“, sagte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner.

2011 überraschender Einzug in Berliner Abgeordnetenhaus

Claus-Brenner gehörte seit dem Jahr 2011 als Abgeordneter der Piratenfraktion dem Berliner Abgeordnetenhaus an. Als die Internetthemenpartei damals überraschend stark ins Stadtparlament einzog, gehörte Claus-Brunner zu ihren bekanntesten Gesichtern.

Die Piratenpartei hatte das Wirken des in Parteikreisen Faxe genannten Politikers in einer Mitteilung ausführlich gewürdigt. „Faxe war nie einfach und er hatte es auch nie leicht“, hieß es in der Mitteilung. Aber er habe der Partei ein Gesicht gegeben. Weiter hieß es: „Leb wohl, Faxe! Wir werden dich vermissen.“

Die Berliner Piratenfraktion war 2011 mit 8,9 Prozent und 15 Abgeordneten als erste in ein deutsches Landesparlament eingezogen. Bei der Berlin-Wahl am Sonntag schieden die Piraten wieder aus dem Parlament aus.