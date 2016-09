Bundesliga: Rapid hält Schaub als Zukunftsaktie

Rapid und Louis Schaub haben heute nach langen Verhandlungen eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2020 unter Dach und Fach gebracht. Der 21-jährige Mittelfeldspieler, dessen bisheriger Kontrakt mit Ende der Saison ausgelaufen wäre, bleibt damit die wertvollste Zukunftsaktie der Hütteldorfer. Auch wenn der hocherfreute Trainer Mike Büskens und Sportdirektor Andreas Müller davon ausgehen, dass Schaub in den nächsten Jahren den Sprung in eine Topliga schaffen wird, soll er Rapid dann jedenfalls die entsprechenden Transfereinnahmen in die Kasse spülen.

Mehr dazu in sport.ORF.at