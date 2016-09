Kärntner Sauna: Männer durch Frauentag diskriminiert?

Ein seit 40 Jahren bestehender wöchentlicher Frauentag in der Sauna in St. Veit an der Glan (Kärnten) sorgt für Aufregung. Weil Frauen dadurch siebenmal pro Woche in die Sauna können, Männer aber nur sechsmal, der Preis für die Saisonkarte aber derselbe ist, gibt es nun Diskriminierungsvorwürfe. Auch die Gleichbehandlungsbeauftragte des Landes findet das „ungerecht“ und eine „Bevorzugung“.

