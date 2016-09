CETA: SPÖ-Bundesgeschäftsführer zu Gast im Studio

Das Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada bleibt in Österreich umstritten. In einer Umfrage haben sich 88 Prozent der teilnehmenden SPÖ-Mitglieder gegen die vorläufige Anwendung ausgesprochen, allerdings haben sich nicht einmal zehn Prozent an der Umfrage beteiligt. Gast im Studio ist SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler.

Flüchtlingslage auf Lesbos

Nach dem Brand in einem Flüchtlingslager auf Lesbos warnt der Bürgermeister vor einer neuen Eskalation. In dem Lager sind 5.000 Flüchtlinge untergebracht. Nach Krawallen war am Montagabend Feuer gelegt worden. In der ZIB2 eine Liveschaltung zu Alkyone Karamanolis in Athen.

Prozessbeginn gegen Grazer Amokfahrer

In Graz steht seit heute Alen R. vor Gericht. Er soll bei einer Amokfahrt durch die Grazer Innenstadt drei Menschen getötet und viele verletzt haben. Der 27-Jährige gilt als nicht zurechnungsfähig, was Folgen für Prozess und Gutachten hat.

Snowden-Film läuft an

Am Abend hat Oliver Stones Film über Edward Snowden in Wien Premiere. Der frühere NSA-Mitarbeiter hat mit seinen Enthüllungen über die Überwachungs- und Spionagepraktiken von Geheimdiensten einen weltweiten Skandal ausgelöst. Christian Konrad hat Regisseur Oliver Stone interviewt.

