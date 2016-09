Lauter Protest gegen CETA vor EU-Institutionen

Tausende Menschen sind heute am frühen Abend in Brüssel vor die Gebäude des Rats und der Kommission gezogen. Mit Sprechchören, Pfeifkonzerten, Hupen und lautem Trommeln demonstrierten sie gegen die geplanten Freihandelsabkommen CETA und TTIP.

Zu den Protesten hatten Gewerkschaften, Umweltschutzorganisationen, Verbraucherschützer und Menschenrechtsgruppen aufgerufen. Auch Bauern nahmen – teils mit ihren Traktoren - an der Demonstration teil. Die Polizei sprach von 9.000 Teilnehmern. Die Veranstalter hatten im Vorfeld mit 10.000 bis 15.000 Menschen gerechnet. Bereits am Samstag hatten in Österreich und Deutschland mehrere hunderttausend Menschen gegen die Freihandelsabkommen demonstriert.

„Sind uns der heftigen Debatte bewusst“

Vor allem in Bezug auf CETA läuft den Gegner die Zeit davon. Anders als bei TTIP, das erst mit den USA verhandelt wird, soll das Abkommen mit Kanada noch im Oktober unterschrieben werden. „Ich nehme an, dass wir uns auf die Unterzeichnung zubewegen können“, sagte der slowakische Staatssekretär Ivan Korcok heute nach einem Ministertreffen in Brüssel. Wenngleich er für Freitag noch eine intensive Debatte der EU-Handelsminister in Bratislava erwarte, so der slowakische Politiker.

Auf Diskussionen stellt sich offenbar auch die EU-Kommission ein: „Wir sind uns der heftigen Debatte - vor allem in Österreich - durchaus bewusst“, sagte Daniel Rosario, der Sprecher von EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström, heute in Brüssel. Die EU-Kommissarin wird am Freitag in Bratislava ebenfalls dabei sein. (mars, ORF.at)