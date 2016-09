ÖFB-Cup: St. Pölten räumt Ried aus dem Weg

Der SKN St. Pölten hat seine Reputation als Cupspezialist eindrucksvoll untermauert. Heute setzte sich der Finalist von 2014 und der Halbfinalist von 2015 in der zweiten Runde gegen den Bundesliga-Konkurrenten SV Ried mit 2:1 durch. Der Heimsieg kam dank zweier Treffer in der ersten Hälfte zustande. Den in der Bundesliga zuletzt in Form gekommenen Riedern nutzte danach auch ein traumhaftes Fersler-Volleytor nichts mehr.

