Kreise: Konvoi-Angriff von russischen Jets ausgeführt

Der Angriff auf einen Hilfskonvoi in Syrien ist nach Angaben aus US-Kreisen von zwei russischen Kampfjets des Typs SU-24 ausgeführt worden. Wie die Nachrichtenagentur Reuters gestern von zwei Insidern erfuhr, waren die Maschinen nach Angaben des US-Geheimdienstes genau zum Zeitpunkt der Bombardierung über dem Konvoi. Dies führe zu dem Schluss, dass das russische Militär verantwortlich sei.

Die Regierung in Moskau hat entsprechende Vorwürfe zurückgewiesen und erklärt, es habe offenbar kein Luftangriff stattgefunden. Bei dem Vorfall am Montag in der Nähe von Aleppo waren 18 der 31 Lastwagen zerstört und nach Angaben des syrischen Roten Halbmonds etwa 20 Menschen getötet worden.

