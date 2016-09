Attacke durch russische Kampfjets?

Die USA machen Russland für den Angriff auf einen Hilfskonvoi in Syrien verantwortlich, bei dem am Montag 20 Zivilisten getötet worden sind. Alle Informationen deuteten auf einen Luftangriff hin, damit könnten nur Russland oder die syrische Regierung hinter der Tat stecken, hieß es am Dienstag aus dem Weißen Haus. Aus US-Regierungskreisen hatte es kurz zuvor geheißen, zwei russische Kampfjets hätten den Konvoi angegriffen. Moskau hatte bereits zuvor jede Verantwortung „mit Empörung“ zurückgewiesen.

Lesen Sie mehr …