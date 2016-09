Haftstrafe wegen Streits um Nutella-Gratisprobe

Ein Streit um eine Nutella-Probe hat einen Mann in den USA hinter Gitter gebracht. Der 25-jährige Derrick Gharabighi schlug zu, als ein 78-Jähriger eine der Gratisproben der Schoko-Nuss-Creme wollte, die ein Supermarkt in Burbanks für seine Kunden ausgelegt hatte. Gharabighi wollte die Probe selbst haben.

Dafür wurde er gestern in Kalifornien zu zwei Jahren Haft verurteilt, wie das Gericht mitteilte. Weil er allerdings seit dem Vorfall vor einem Jahr schon in Untersuchungshaft saß, durfte er das Gefängnis nun verlassen.

Das 78-jährige Opfer hatte im vergangenen Jahr in Lokalmedien von dem Vorfall berichtet. „Er hat zwei, drei von den Proben genommen und nur eine übrig gelassen“, sagte der Mann. „Ich wollte sie mir nehmen, und da hat er mich an der Hand gepackt.“ Dem Polizeibericht zufolge erlitt der 78-Jährige bei der folgenden Rangelei eine Platzwunde am Auge und „Schwellungen in einigen Bereichen seines Gesichts“.