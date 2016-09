„L.A. Confidential“-Regisseur Hanson tot

Der US-Filmregisseur Curtis Hanson ist mit 71 Jahren gestorben. Er wurde gestern (Ortszeit) in seinem Zuhause in Hollywood tot vorgefunden, nachdem ein medizinischer Notfall gemeldet worden war, wie US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf einen Polizeisprecher berichteten.

Der Regisseur von Filmen wie „L.A. Confidential“ und „8 Mile“ starb laut den Berichten eines natürlichen Todes. Das Branchenblatt „Variety“ schrieb, Hanson, der sich schon vor einiger Zeit aus dem Filmgeschäft zurückgezogen hatte, habe unter Alzheimer gelitten.

Hanson war in der Filmwelt äußerst beliebt. Nach der Nachricht von seinem Tod würdigten ihn einige der prominentesten Darsteller Hollywoods mit Beileidsbekundungen. Rob Lowe schrieb etwa auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, es sei eine Ehre gewesen, mit Hanson arbeiten zu können: „So klug. So liebenswürdig. So ein großer Geschichtenerzähler.“