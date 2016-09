„Parallel Vienna“ mit Gruselfaktor

Provokante Kunst und gruselige Installationen sind ab heute bei der Verkaufsausstellung „Parallel Vienna“ in der Alten Post in der Dominikanerbastei in Wien zu sehen. Ausgestellt wird von Galerien, Künstlern und internationalen Kuratoren.

