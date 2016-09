Ein italienischer Beamter auf Abwegen

Es gibt kein größeres Glück auf Erden, als die Vorzüge eines Beamtendaseins in Italien zu genießen - doch der natürliche Feind eines jeden Staatsdieners, die Verwaltungsreform, lauert mittlerweile selbst im Paradies der Beamten und bedroht ausgerechnet die gemütliche Existenz des Parademüttersöhnchens und Provinzbeamten Checco. Die Komödie „Der Vollposten – Avanti Beamti” wurde mit brachialer Blödelei quer durch die Klischeelandschaft zu Italiens erfolgreichstem Film aller Zeiten. Jetzt läuft er auch hierzulande in den Kinos an.

