Fußball: ÖFB-Frauen lösen erstmals EM-Ticket

Das österreichische Fußballnationalteam der Frauen hat sich erstmals für eine Europameisterschaft qualifiziert. Den ÖFB-Damen reichte gestern ein Remis in Wales, um das Ticket für die Endrunde 2017 in den Niederlanden zu lösen.

Die Mannschaft von Teamchef Dominik Thalhammer schaffte in der Qualifikation als Gruppenzweiter hinter Norwegen den Aufstieg. Die EM-Auslosung erfolgt am 8. November in Rotterdam.

Mehr dazu in sport.ORF.at