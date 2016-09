NEOS überlegt Anfechtung der Wahl in Wien-Leopoldstadt

Ein dritter Urnengang steht in Wien in der Leopoldstadt zur Diskussion: NEOS denkt über eine Anfechtung der am Sonntag erfolgten Wiederholung der Bezirksvertretungswahl nach. Grund sind die Probleme bei den Wahlkartenkuverts.

