„Sex-Street-Art“ regt Brüssel auf

Riesige Street-Art-Gemälde und überdimensionale Comicbilder an Hauswänden in Brüssel sind an sich nichts ungewöhnliches - im Gegenteil: Sie prägen das Stadtbild und zählen zu den gerne hergezeigten Touristenattraktionen.

Quasi über Nacht sind gestern allerdings mehrere Graffiti aufgetaucht, die in der Stadt für Aufregung sorgen. An einem Haus gegenüber einem katholischen Institut im Stadtteil Saint-Gilles prangt nun ein sehr detailgetreuer, mehrere Meter hoher Penis.

Im Zentrum der Stadt, nahe am Grand Place, findet sich ein expliziteres Sexmotiv. Ein weiteres neues Graffito, das dem unbekannten Street-Art-Künstler zugeschrieben wird, ist eine masturbierende Frau. Während auf Twitter viele Kommentare sehr positiv ausfallen und sich auf der Facebook-Seite „I love Saint Gilles“ Spekulationen über die Urheberschaft mehren, zitieren belgische Medien vor allem Anrainer und Touristen, die sich von den Bildern nicht angesprochen fühlen.

Gemeinde will „nur vorher abgesprochene Motive“

Gegenüber der Zeitung „Le Soir“ sagte auch Patrick Debouverie, Tourismussprecher von Saint-Gilles, dass der Penis eindeutig „illegal“ sei. „Das Bild wurde ohne Genehmigung auf das Haus aufgebracht. Es gibt Regeln.“ Die bemalten Wände, mehrere Hausvorsprünge, würden sich generell durchaus für das Stadtbild bereichernde Street-Art eignen - „aber dann aufeinander abgestimmte und vorher abgesprochene“ Motive.

Solche abgesprochenen Motive sind unter anderem Szenen aus „Tim und Struppi“-Comics, die sich vor allem in der Innenstadt finden. Unklar ist noch, was die Hausbesitzer zu den Wandbemalungen sagen. Sollten sie die ablehnende Haltung der Behörden teilen, ist eine Entfernung der Graffiti wohl nur eine Frage der Zeit. Sollten sie das allerdings nicht wollen, „wird die Kommune Saint-Gilles reagieren müssen“, so Debouverie. (sofe, ORF.at)