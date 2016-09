Formel 1: Kein heimischer Fahrer in Sicht

Toto Wolff ist als Mercedes-Motorsportchef ein wichtiger Mann in der Formel 1, dem auch ein genauer Blick hinter die Kulissen der Königsklasse des Motorsports gegönnt ist. Die Hoffnung der Fans, bald einen Österreicher in einem Cockpit zu sehen, muss der Wiener aber enttäuschen. Im Moment gebe es keinen heimischen Fahrer, der „nahe dran“ sei, so Wolff. Immerhin bestehe aber die Hoffnung, dass sich das in Zukunft ändern könnte.

