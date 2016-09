Grat zwischen Unrecht und Schuld

Der Boulevardjournalismus hat sein Urteil schon gefällt: Amokfahrer Alen R. ziehe bei seinem Prozess in Graz eine „irre Show“ ab, seine Unzurechnungsfähigkeit sei nur gespielt. Ankläger, Richter und Geschworene haben es schwerer. Sie müssen bis Verfahrensende herausgefunden haben, ob R. zweifelsfrei zum Zeitpunkt der Tat imstande war, das Unrecht darin zu erkennen. Dass sie diese Aufgabe sehr ernst nehmen, zeigte auch der zweite Verhandlungstag am Mittwoch, an dem es nur am Rande um die Tat selbst und mehr um R.s Hintergründe ging.

