Krankenwagen und Spital getroffen

Nach der tödlichen Attacke auf einen US-Hilfskonvoi mit 20 Toten sind in Syrien erneut Mitarbeiter einer Hilfsorganisation bei einem Angriff getötet worden. Das gab die in Frankreich ansässige Organisation UOSSM am Mittwoch bekannt. Ziel der Attacken waren zwei Rettungswagen: Zwei Sanitäter und zwei Ambulanzfahrer starben. Ein dreistöckiges Krankenhaus wurde ebenfalls zerstört. Unterdessen beschuldigten die USA Russland, hinter dem Anschlag auf den UNO-Konvoi zu stecken.

