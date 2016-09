Tennis: Neues Format für Davis-Cup geplant

Was im europäischen Fußball und im American Football schon lange üblich ist, könnte nun auch im Tennis Einzug halten: Das große Finale - in diesem Falle im Davis-Cup - soll schon im Voraus an eine Stadt vergeben werden. ITF-Präsident David Haggerty erhofft sich dadurch eine Aufwertung des Tennissports, der auch finanziell von der Änderung profitieren würde.

Mehr dazu in sport.ORF.at