29 Flüchtlinge sterben bei Bootsunglück

Ein Boot mit rund 600 Menschen an Bord ist am Mittwoch vor der ägyptischen Küste gekentert. Laut Sicherheitskreisen in Kairo forderte das Unglück mindestens 29 Menschenleben, 150 Menschen konnten von den Hilfskräften geborgen werden. Auf dem Boot befanden sich Schutzsuchende aus Syrien, Ägypten und anderen afrikanischen Ländern.