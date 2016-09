Syrien: UNO-Untersuchung nach Angriff auf Hilfskonvoi

Die Vereinten Nationen (UNO) haben nach dem Angriff auf einen Konvoi mit Hilfsgütern in Syrien mit 21 toten Zivilisten eine Untersuchung angekündigt. „Ich schaue mir Möglichkeiten an, um diese und andere Gräueltaten gegen Zivilisten energisch zu untersuchen“, sagte UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon heute in New York vor dem UNO-Sicherheitsrat.

Der Angriff sei eine „Schandtat“ gewesen. Die USA machen Russland für den verheerenden Angriff verantwortlich. Moskau wies die Vorwürfe zunächst zurück, kündigte aber ebenfalls eine Untersuchung an. Bei dem Angriff am Montag waren nach Angaben von Hilfsorganisationen mehr als 20 Zivilisten getötet worden.

Erneut Helfer getötet

Unterdessen wurden in Syrien erneut Mitarbeiter einer Hilfsorganisation bei einem Angriff getötet. Das gab die in Frankreich ansässige Organisation UOSSM am Mittwoch bekannt. Ziel der Attacken waren zwei Rettungswagen: Zwei Sanitäter und zwei Ambulanzfahrer starben.

Mehr dazu in Krankenwagen getroffen