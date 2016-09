NS-Straßennamen: Antrag für Umbenennung in Salzburg

Die Bürgerliste in der Stadt Salzburg hat Mittwoch in einem Antrag an den Gemeinderat die Umbenennung von belasteten Straßennamen gefordert, mit den noch immer Nationalsozialisten geehrt würden - zum Beispiel Josef Thorak und Rene Marcic.

