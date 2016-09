„Snowden“: Whistleblower-Portät mit viel Herzschmerz

Wie wird ein Patriot zum Whistleblower? Dieser Frage widmet sich Regisseur Oliver Stone („Platoon“, „JFK“) im Biopic „Snowden“ und erzählt von jenen zehn Jahren, die den Enthüllungen Edward Snowdens vorangingen. Joseph Gordon-Levitt spielt den - vor allem in den USA - umstrittenen Aufdecker, der seit 2013 ohne Reisepass in Russland festsitzt.

Prämierte Snowden-Doku als Rahmen

Ein Hotelzimmer in Hongkong: Es ist der Ort, an dem Snowden erstmals auf die Filmemacherin Laura Poitras und den Journalisten Glenn Greenwald trifft. Ein Foto, das den damals 29-Jährigen zeigt - randlose Brille, Dreitagebart, graues Hemd -, geht um die Welt. Während Greenwald mit einem Kollegen vom britischen „Guardian“ an der Veröffentlichung der brisanten Informationen arbeitet, hält Poitras das Geschehen filmisch fest.

Aus diesen Aufnahmen entstand „Citizenfour“: Die Dokumentation über die Snowden-Enthüllungen wurde 2015 mit einem Oscar prämiert - und dient Regisseur Stone jetzt als Rahmen für sein Porträt des Whistleblowers. Im Film sitzt Protagonist Levitt, der mit seiner Mimik (in der Originalfassung auch mit seiner Stimme) den stets ruhig wirkenden Snowden akkurat eingefangen hat, nun Zachary Quinto und Melissa Leo gegenüber.

In Rückblenden wird der Werdegang Snowdens nacherzählt - mit im Vorspann für sich beanspruchter künstlerischer Freiheit, jedoch basierend auf mehreren Treffen mit dem im Exil lebenden Snowden und einigen Büchern, die für die Leinwand adaptiert wurden. Dabei stehen weniger die zweifelhaften Methoden der amerikanischen Geheimdienste im Mittelpunkt als vielmehr das komplizierte Privatleben des Whistleblowers.

Nur emotionaler Tiefgang

Vor allem die Beziehung mit seiner Freundin Lindsay Mills (Shailene Woodley) nimmt eine zentrale Rolle ein. Snowden, der eher konservative Patriot, Mills als kritischer Freigeist: Stone entwickelt seine Hauptfigur hauptsächlich über den programmierten Konflikt und versucht, mittels Emotionalisierung das Publikum für die Sache zu begeistern - ohne Zweifel daran zu lassen, auf welcher Seite der in den USA vorherrschenden Debatte „Held oder Verräter“ er selbst steht.

„Snowden“ funktioniert am besten als Ergänzung zu Poitras’ „Citizenfour“: Es setzt dem Whistleblower ein Denkmal, kratzt im Gegenzug aber nur an der Oberfläche der vielschichtigen Story. Das mag die Motivation Snowdens verständlich machen, der große Themenkomplex rund um Datenschutz, Privatsphäre - persönliche Freiheit, die die reale Person Snowden als unverzichtbar erachtet - bleibt davon aber großteils unberührt. (bock, ORF.at)

