Rom: Raggi-Veto gegen Olympia-Bewerbung

Nach Hamburg und Boston zieht wohl auch Italiens Hauptstadt Rom ihre Kandidatur für die Olympischen Sommerspiele 2024 zurück. Nach dem Nein von Bürgermeisterin Virginia Raggi gibt es kaum noch Chancen, die Bewerbung weiter aufrecht zu erhalten. „Es ist unverantwortlich, Ja zu dieser Kandidatur zu sagen“, sagte Raggi heute in Rom. „Olympische Spiele sind ein Traum, die sich an einem gewissen Punkt in einen Alptraum verwandeln“, wie die Politiker der Fünf-Sterne-Bewegung weiter sagte.

Das Nationale Olympische Komitee Italiens (CONI) ist Medienberichten zufolge über das Veto Raggis „verärgert und verbittert“. Präsident Giovanni Malago hatte zudem bereits im Vorfeld erklärt, ein Nein der Bürgermeisterin würde das Ende aller Olympia-Pläne in Italien für viele Jahre bedeuten. Ein für heute geplantes Treffen zwischen Raggi und den CONI-Vertretern platzte.

Der voraussichtliche Rückzug Roms ist ein weiterer Rückschlag für das Internationale Olympische Komitee (IOC), das im September 2017 in Lima den Gastgeber bestimmt. 2015 hatten Hamburgs Bürger in einem Referendum gegen die Bewerbung gestimmt, auch Boston stieg aus dem Rennen aus und wurde durch Los Angeles ersetzt. Neben Los Angeles sind noch Paris und Budapest für die Spiele 2024 im Rennen.