Peru: Waldbrand im Amazonas-Gebiet außer Kontrolle

Ein Brand im Amazonas-Gebiet ist nach Angaben der peruanischen Behörden seit Tagen außer Kontrolle. Mehr als 19.000 Hektar Regenwald sowie 200 Hektar Ackerland seien bereits zerstört, das Feuer bedrohe zudem Tiere und indigene Völker in dem Gebiet, teilte der peruanische Zivilschutz mit. Demnach war der Brand am 10. September in der Indigenen-Gemeinde Pitsiquia ausgebrochen und hatte sich rasch weiter ausgebreitet.

Das Brandgebiet liegt im schwer zugänglichen Herzen des peruanischen Amazonas, in dem vor allem Stämme der Ashaninka leben. Die Behörden fürchten, der Brand könnte das Schutzgebiet der Ashaninka und den angrenzenden Otishi Nationalpark zerstören. „Die Flammen sind bereits in das Schutzgebiet eingedrungen und kommen rasch voran“, warnte ein Sprecher des Verwaltungsbezirks Rio Tambo, Jimmy Laura.

Ausgelöst wurde der Brand nach Angaben der Behörden von örtlichen Bauern, die Weideland abfackelten, um Ackerland zu gewinnen. Wegen der anhaltenden Dürre in der Region sei der Brand rasch außer Kontrolle geraten.