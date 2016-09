31 Staaten ratifizieren UNO-Klimaabkommen

Das UNO-Klimaabkommen hat eine weitere wichtige Hürde genommen. Am Rande der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung in New York traten heute 31 Staaten gleichzeitig dem Pariser Abkommen bei. Damit haben nun insgesamt 60 Staaten das Abkommen ratifiziert. UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon sprach von einem „beachtlichen“ Schritt. Er hofft nun, dass das Abkommen bis Ende des Jahres in Kraft treten kann.

Das Abkommen sieht unter anderem vor, die weltweite Erwärmung auf 1,5 bis höchstens zwei Grad zu begrenzen. Für ein Inkrafttreten müssen die Ratifizierungsurkunden von mindestens 55 Staaten vorliegen, die für mindestens 55 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Die 60 Staaten, die bis jetzt ratifiziert haben, decken nach UNO-Angaben aber erst knapp 48 Prozent der Emissionen ab.

Die USA und China als größte Treibhausgasemittenten hatten das Klimaabkommen beide am 4. September ratifiziert, die USA durch eine Entscheidung von Präsident Barack Obama ohne Abstimmung im Parlament.