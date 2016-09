Nationalrat: Bundesrechnungsabschluss 2015 angenommen

Mit den Stimmen von SPÖ und ÖVP hat der Nationalrat heute den Bundesrechnungsabschluss 2015 angenommen. Der Rechnungshof (RH) warnt darin vor steigender Überschuldung Österreichs. Die Debatte dazu war für RH-Präsidentin Margit Kraker Anlass für ihren ersten Auftritt im Nationalratsplenum.

Die neue, im Juni zur Nachfolgerin von Josef Moser gewählte RH-Chefin dankte für die positive Aufnahme und die überaus gute Gesprächsbasis. Bezüglich des Rechnungsabschlusses betonte sie, dass dieser heuer erstmals (gemäß dem novellierten Haushaltsrecht) schon im Juni und damit drei Monate früher als bisher vorgelegt wurde. Damit diene er als fundierte Grundlage für die Budgeterstellung für das kommende Jahr.

In seinen Hauptaussagen zeichne der Bundesrechnungsabschluss ein negatives Bild, so Kraker. Aktiva in Höhe von 88,2 Milliarden Euro standen Fremdmittel von 241,5 Mrd. Euro gegenüber. Die Finanzschulden des Bundes betrugen 199,1 Mrd. Euro. Das negative Nettovermögen (also die Überschuldung, Anm.) stieg neuerlich - und zwar um 5,03 auf 153,4 Mrd. Euro. „Das bedeutet, dass das Vermögen des Staates jährlich kleiner wird, und dieser Trend muss gestoppt werden“, so die RH-Präsidentin.