Angriff auf Hilfskonvoi: Moskau verweist auf Kampfdrohne

Russland bleibt bei seiner Darstellung, mit dem tödlichen Angriff auf einen Hilfskonvoi in der syrischen Provinz Aleppo nichts zu tun zu haben. Ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, erklärte heute, russische Kampfjets hätten in dem Gebiet „keine Luftangriffe“ ausgeführt, dort gebe es gar keine russischen Flugzeuge. Stattdessen sei zum Zeitpunkt des Angriffs am Montagabend eine Kampfdrohne der internationalen Militärkoalition in der Nähe gewesen.

Die Drohne vom Typ Predator sei von dem türkischen Stützpunkt Incirlik aus gestartet und am Abend in einer Höhe von 3.600 Metern über dem Bezirk Orum al-Kubra geflogen. Etwa eine halbe Stunde nach dem Angriff auf den Konvoi habe sie das Gebiet wieder verlassen. Kampfdrohnen dieses Typs werden von den USA genutzt, Konaschenkow wies den Vereinigten Staaten aber nicht explizit die Verantwortung zu. Die USA führen eine Militärkoalition im Kampf gegen Dschihadistengruppen in Syrien an.

Die Drohne könne zu Überwachungszwecken eingesetzt werden, aber auch selbst „präzise Angriffe ausführen“, sagte Konaschenkow. Die „westlichen Kollegen“ täten alles dafür, damit die „Tragödie von Deir Essor vergessen“ werde, fuhr er fort. Damit spielte er auf Angriffe der US-geführten Koalition auf Stellungen der syrischen Armee am Flughafen von Deir Essor am vergangenen Samstag an. Dabei waren mindestens 90 Menschen getötet worden. Die Allianz hatte den Angriff als Versehen bezeichnet und die Opfer bedauert.