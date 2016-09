Tennis: Thiem erreicht Metz-Viertelfinale

Dominic Thiem hat heute den Qualifikanten Peter Gojowczyk in zwei Sätzen besiegt und das Viertelfinale beim ATP-Turnier in Metz erreicht. Der top gesetzte Niederösterreicher hatte kaum Probleme und ließ in der gesamten Partie keine einzige Breakchance für den Deutschen zu.

In der nächsten Runde trifft der Weltranglistenzehnte entweder auf den als Nummer sechs eingestuften Luxemburger Gilles Müller oder Nikolos Basilaschwili aus Georgien.

