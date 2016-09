Weiter Zwist in Koalition

Das Ringen um das Freihandelsabkommen CETA geht in die heiße Phase. Am 27. Oktober soll die Vereinbarung auf dem EU-Kanada-Gipfel unterschrieben werden. Um Kritiker bis dahin zu überzeugen, arbeiten die EU-Kommission und Kanada nach eigenen Angaben an einer rechtsverbindlichen Klarstellung, „was die EU und Kanada mit CETA beabsichtigen“, hieß es am Mittwoch. In der österreichischen Regierung sorgte das Thema unterdessen weiter für Spannungen.

