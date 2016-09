Mitterlehner zu CETA: „Alle Probleme lassen sich lösen“

Alle Probleme, die sich im Zusammenhang mit dem europäisch-kanadischen Handelsabkommen CETA stellen, „lassen sich lösen und sind erklärbar“, sagte Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) nach einem Gespräch mit der kanadischen Handelsministerin Chrystia Freeland. Die dazu geplante gemeinsamen Erklärung zwischen der EU und Kanada werde rechtlich bindend sein.

Er hoffe, dass er mit dieser Position - und der jüngsten SPD-Entscheidung im Hintergrund - auch den Koalitionspartner (SPÖ) dazu bewegen könne, letztlich eine positive Entscheidung in der österreichischen Bundesregierung zu erreichen, sagte Mitterlehner heute Nachmittag vor Journalisten in Wien.

Gutes Gesprächsklima beiderseits

Das Gespräch mit der kanadischen Handelsministerin sei „sehr positiv“ verlaufen. Auch Freeland sprach von einem „sehr guten Gespräch“ über CETA, das sie heute auch mit dem SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder gehabt habe.

Laut Freeland werde es bei der in Ausarbeitung befindlichen gemeinsamen rechtsverbindlichen Erklärung um den Schutz von öffentlichen Dienstleistungen, den Schutz der staatlichen Rechtssetzungsbefugnis („Right to regulate“) und den Schutz von Umwelt- und Arbeitsstandards gehen.

Freeland schließt „ganz neue Elemente“ aus

Diese Klarstellungen werden am Freitag auch Thema beim informellen Handelsministertreffen in Bratislava sein. Freeland schloss dezidiert aus, dass durch die Erklärung „ganz neue Elemente“ in das Handelsabkommen eingeführt werden. „Neue Elemente sind nicht Teil der Erklärung, nur Fragen der Interpretation“, so die kanadische Handelsministerin.