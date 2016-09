Verpartnerung für Homosexuelle am Standesamt kommt

Homosexuelle sollen ab Jänner 2017 bei Abschluss einer Eingetragenen Partnerschaft die Zeremonie auf dem Standesamt erledigen können. Ein entsprechender Gesetzesentwurf sei von der ÖVP an den Koalitionspartner SPÖ (der diesen Schritt schon lange einfordert) übermittelt worden, berichtete die „Presse“ (Donnerstag-Ausgabe).

Statt bisher nur auf der Bezirkshauptmannschaft sollen Homosexuelle die Eingetragene Partnerschaft damit auch auf dem Standesamt abschließen können. Familienministerin Sophie Karmasin habe das mit ihren ÖVP-Kollegen, Innenminister Wolfgang Sobotka und Justizminister Wolfgang Brandstetter akkordiert, so die „Presse“.

Änderung beim Namensrecht

Vor zwei Jahren war von ihr ein Runder Tisch in dieser Angelegenheit gemeinsam mit den Interessenvertretern der Homosexuellen initiiert worden - bereits damals wurde seitens der ÖVP Bereitschaft zu diesem Schritt signalisiert.

Bringen soll die Gesetzesnovelle auch eine Änderung beim Namensrecht: Künftig sollen Menschen in einer Eingetragenen Partnerschaft auch den Begriff „Familiennamen“ verwenden dürfen. Bisher musste - etwa in Formularen - der Begriff in „Nachname“ geändert werden, wodurch Betroffene Gefahr liefen, ein „Zwangsouting“ zu erfahren.