UNO: Österreich startet Anti-Atomwaffen-Initiative

Das Verbot von Atomwaffen hat eine Resolution zum Ziel, die Österreich voraussichtlich im Oktober im Namen von 127 Staaten bei der UNO-Generalversammlung einbringen wird. Gestern forderte Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) in New York ein rasches Inkrafttreten des Atomteststoppvertrages CTBT, 20 Jahre nach dessen Unterzeichnung.

Die Einbringung der Resolution kündigte der ÖVP-Politiker gestern Vormittag (Ortszeit) bei einer Veranstaltung der in Wien ansässigen Atomtest-Stopp-Organisation (CTBTO) an. Die Resolution werde dann wahrscheinlich im Rahmen der Herbstsession der UNO-Generalversammlung im November mehrheitlich angenommen werden, hieß es aus Diplomatenkreisen in New York. Zwingend müsste dann eine Vertragsstaatenkonferenz einberufen werden, die unter UNO-Flagge mit der Erarbeitung eines Vertragswerks zur Abschaffung von Atomwaffen beginnt.

Weltweit noch 16.000 Atomsprengköpfe

Kurz erwähnte gestern in New York auch den jüngsten Atomraketentest Nordkoreas, der eine Sprengkraft vergleichbar mit der Bombe von Hiroshima gehabt habe. Es gebe aber ganz allgemein noch 16.000 Atomsprengköpfe auf der Welt, verteilt auf 14 Länder. 2.000 davon sind einsatzbereit. Der Test am 9. September lasse vermuten, dass das Nuklearwaffenprogramm Nordkoreas wesentlich schneller voranschreite als ursprünglich erwartet.

Bei der UNO-Generaldebatte war Kurz für heute Abend (Ortszeit) ebenfalls als Redner vorgesehen. Laut Redetext wollte der Außenminister auch bei dieser Gelegenheit für ein verbindliches Verbot eintreten: „Wir müssen die Nuklearwaffen endlich loswerden.“ Es sei auch wichtig, über die humanitären Auswirkungen des Einsatzes von Atomwaffen zu sprechen.