Schwer Verletzter bei Protesten in US-Stadt

Nach dem Tod eines Afroamerikaners in Charlotte (US-Staat North Carolina) ist es in der Stadt erneut zu gewaltsamen Protesten gekommen. Dabei wurde eine Person schwer verletzt, wie die Polizei erklärte. In einer ersten Erklärung hatten die Behörden von einem „tödlichen Schuss“ auf einen Demonstranten gesprochen, später hieß es, „ein Zivilist“ sei lebensgefährlich verletzt worden.

Hunderte Menschen gingen gestern Abend (Ortszeit) auf die Straße, nach kurzer Zeit eskalierte die Lage. Die Polizei setzte Tränengas ein, um die Demonstration aufzulösen.

Der Schuss, durch den ein Demonstrant schwer verletzt wurde, sei nicht von der Polizei abgegeben worden, betonte die Verwaltung der Stadt Charlotte in einer Erklärung, die über Twitter verbreitet wurde. Es habe sich vielmehr um Gewalt „von Zivilisten gegen Zivilisten“ gehandelt. Informationen zum Opfer und zu Tatverdächtigen lagen zunächst nicht vor.

Bei Protesten in der Nacht davor waren 16 Polizisten verletzt worden. Auslöser der Proteste und Unruhen waren tödliche Schüsse der Polizei auf einen Bewaffneten.