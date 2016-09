D: Streit über Mitgliedschaft in Jüdischer Gemeinde

Ein Ehepaar jüdischen Glaubens zieht von Frankreich nach Frankfurt am Main in Deutschland und wird dort wider Willen automatisch Mitglied der dortigen jüdischen Gemeinde. Da es gut verdient, sind pro Jahr rund 114.000 Euro Synagogensteuer zu zahlen. Ein Ende im bereits zehn Jahre dauernden Rechtsstreit um diese Mitgliedschaft scheint nicht in Sicht.

