Votum über schmerzliche Kompromisse

Nur millimeterweise haben sich die Bürgerkriegsgegner in Kolumbien über vier Jahre hinweg einem Friedensabkommen angenähert - nun ist es so weit. Die feierliche Unterzeichung des Abkommens zwischen Regierung und FARC-Rebellen am Montag ist dennoch nur eine vorläufige: Das letzte Wort hat die Bevölkerung, die die Bedingungen des Abkommens am Wochenende per Referendum absegnen muss. Der Ausgang der Abstimmung ist nicht gesichert, müssen die Bürger für Frieden im eigenen Land doch schmerzliche Kompromisse auf sich nehmen.

