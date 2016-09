IAEA: 30 Schwellenländer erwägen Bau von AKWs

Rund 30 Entwicklungs- und Schwellenländer erwägen nach Darstellung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) den Einsatz von Atomkraft. So werde 2017 der erste von vier Reaktoren in den Vereinigten Arabischen Emiraten ans Netz gehen, sagte IAEA-Chef Yukiya Amano heute zum Auftakt der 60. Generalversammlung der UNO-Behörde in Wien.

Die IAEA werde alle diese Staaten - darunter Nigeria, Marokko, Kenia und Bangladesch - beim sicheren Einsatz der Nuklearenergie gegebenenfalls unterstützen. „Überall ist eine ausgeprägte Sicherheitskultur nötig“, sagte Amano vor den Vertretern der inzwischen 168 Mitgliedsstaaten der IAEA.

Mehr Atomkraft in Asien, weniger in Europa

Laut einer jüngsten Studie der Organisation wird die Energiegewinnung aus Atomkraft vor allem in Asien zunehmen. In Westeuropa werde wegen des deutschen Atomausstiegs die Bedeutung der Nuklearenergie geringer werden.

Weltweit sind laut IAEA 450 Reaktoren im Einsatz, die Hälfte davon sei mehr als 30 Jahre alt. Allein der nötige Ersatz vieler alter Reaktoren bedeute den Neubau einer hohen Zahl von Atomanlagen - unabhängig von dem schwer vorherzusagenden Wachstum des Energiebedarfs. Einer der Gründe für den Ausbau der Atomkraft seien die vereinbarten Klimaziele, die mit dieser Technologie leichter erreicht werden könnten.