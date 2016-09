Foglar: Kontrolle auf Arbeitsmarkt verloren gegangen

Rekordarbeitslosigkeit trotz Rekordbeschäftigung, das sei ein strukturelles Problem auf dem Arbeitsmarkt, das sich so schnell nicht werde beseitigen lassen, sagte ÖGB-Präsident Erich Foglar heute im Klub der Wirtschaftspublizisten in Wien.

Der Zustrom auf den Arbeitsmarkt sei geprägt durch Zuwanderung, „die Kontrolle am Arbeitsmarkt ist dadurch mehr oder weniger verloren gegangen“, so Foglar.

„Der entscheidendste Punkt ist, dass wir vor allem im Bereich der sehr niedrig qualifizierten Arbeitsuchenden ein riesiges Problem haben, das größer wird“, sagte Foglar. „Das ist letztendlich auch bedingt durch die Zahl der Menschen, die Asylberechtigung bekommen.“

Mit jedem positiven Asylbescheid werde die Gruppe jener größer, „die Arbeit suchen und möglicherweise nicht die Qualifikation haben, die von den Unternehmen nachgefragt wird“, so der ÖGB-Chef.

Ein-Euro-Jobs „absolut kontraproduktiv“

„Migration wird uns noch eine lange Zeit beschäftigen, und es wird eine entscheidende Frage sein, wie wir tatsächlich Integration anders organisieren“, sagte Foglar.

„Wir haben derzeit nicht genug Arbeitsplätze für die Österreicherinnen und Österreicher und EU-Bürgerinnen und EU-Bürger. Daher werden wir auch nicht genug Arbeitsplätze haben für alle jene, die asylberechtigt sind oder noch Asylwerberinnen und Asylwerber sind“. Modelle wie Ein-Euro-Jobs und Drohungen mit der Kürzung von Sozialleistungen seien aber „absolut kontraproduktiv“, so der ÖGB-Chef.

Foglar will Rechtsrahmen für gemeinnützige Arbeit

Man müsse stattdessen einen Rechtsrahmen für gemeinnützige Arbeit für Asylberechtigte schaffen. „Gemeinnützige Arbeit hat in erster Linie Integrationszweck, und da geht es nicht um Bezahlung“, sondern um Arbeit, „die sonst niemand macht“. Dabei müsse man genau definieren, welche Arbeit das sein könnte und in welchem Umfang, damit es nicht zur Verdrängung regulärer Arbeit komme. Als Beispiel nannte Foglar die Selbstorganisation von Flüchtlingsquartieren.

Was die Forderung nach einer Deckelung der Mindestsicherung betrifft, kann sich Foglar „eine andere Verteilung von Geld- und Sachleistungen“ vorstellen, nämlich mehr Sachleistung und weniger Geldleistung. So könnten etwa die Mieten direkt bezahlt werden, was auch die Rechtssicherheit für Vermieter erhöhen würde.