Bundesliga: Sturm Graz bleibt am Drücker

Sturm Graz ist der große Sieger der neunten Runde und hat das erste Viertel der tipico-Bundesliga als Tabellenführer abgeschlossen. 22 Punkte wie jetzt hatten die Steirer, die am Wochenende als einziger Spitzenclub gewannen, zu diesem Zeitpunkt der Saison noch nie auf dem Konto. Vom vierten Titel in der Clubgeschichte will man bei den Grazern trotz des Erfolgslaufs aber noch nicht sprechen. „Wir sind kein Favorit auf den Meistertitel, wir haben erst neun Spiele absolviert“, so Coach Franco Foda.

