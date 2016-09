Umbau an Heeresspitze dementiert

SPÖ und ÖVP feilschen um ein neues Krisenmanagement - offenbar bis zur letzten Minute. Ein Reformkonzept soll am Dienstag der Öffentlichkeit präsentiert werden. Details über das künftige Zusammenspiel von Polizei und Bundesheer machten am Montag als Gerüchte die Runde, Innen- und Verteidigungsministerium dementierten verärgert - insbesondere ein kolportiertes Weisungsrecht für den Bundeskanzler. Montag war überhaupt Tag der Dementis: Auch Umbaupläne an der Heeresspitze wurden als „falsche Gerüchte“ abgetan.

