Saudi-arabischer Ölgigant Aramco will 2018 an die Börse

Der saudi-arabische Ölgigant Aramco will an die Börse gehen. Als Startdatum peilt das staatliche Unternehmen 2018 an, wie Konzernchef Amine Nasser heute ankündigte.

Der Strategiewechsel steht in Zusammenhang mit dem bereits im April vorgestellten Regierungsplan „Vision 2030“. Diese sieht eine Diversifizierung der saudi-arabischen Wirtschaft vor - in erster Linie eine verminderte Abhängigkeit vom Ölgeschäft.

Reaktion auf fallende Ölpreise

Mit der „Vision 2030“ reagiert das Land auf die fallenden Ölpreise. Bisher sorgt der Export des Rohstoffs für einen Großteil des Staatshaushalts. Als zusätzliche Absicherung plant die saudi-arabische Regierung, fünf Prozent von Aramco in einen staatlichen Fonds überzuführen. Dieser würde rund 2.000 Mrd. Dollar (1.780 Mrd. Euro) umfassen.