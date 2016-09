Rekordhoch im Jahresvergleich

Die Zahl der Morde in den USA ist im vergangenen Jahr stark gestiegen. Laut der am Montag veröffentlichten Kriminalitätsstatistik des FBI gab es 2015 um 10,8 Prozent mehr Morde als im Jahr davor - das ist der höchste Anstieg im Jahresvergleich seit 1971. Besonders Morde an Schwarzen haben erheblich zugenommen. Außerdem wurden Schusswaffen noch öfter zum Tatwerkzeug.

Lesen Sie mehr …