Zerfall des IS als Herausforderung für Europa

Wird die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien und im Irak besiegt, könnte das die Terrorgefahr in Europa steigen lassen. Das deutete heute der EU-Anti-Terror-Beauftragte Gilles de Kerchove vor dem Innenausschuss des EU-Parlaments an. Wenn das Kalifat zerfalle, betreffe das auch Tausende Kämpfer, die aus Europa in den Kampf gezogen seien. Sie würden dann entweder zu einem „anderen Hotspot“ – wie etwa Libyen - reisen oder nach Hause zurückkehren. „Wie gehen wir mit denen um?“, fragte Kerchove.

Dabei handle es sich nicht nur um Frontkämpfer, sondern auch um Personen, die in der Administration des IS tätig gewesen seien. Manche von ihnen hätten auch Frauen und Kinder bei sich. „Wir wissen, dass mehr als 500 Kinder (ausländischer Kämpfer, Anm.) dort geboren wurden“, so Kerchove.

Ruf nach mehr Daten

Der Anti-Terror-Beauftragte der EU sprach vor den Abgeordneten über den Stand bei der Terrorbekämpfung durch die EU und die aktuellen Herausforderungen. Diese drehen sich laut Kerchove vor allem um das Sammeln, Teilen und Analysieren von Informationen. So nannte er etwa die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Registrierungssysteme als wichtige Projekte. Mit ihnen sollen bei der Ein- und Ausreise die Daten der Reisenden erfasst werden.

Zugleich gehe es aber auch darum, wie die bestehenden Daten genutzt werden, so Kerchove. Ziel müsse die volle Kompatibilität der verschiedenen nationalen und internationalen Datenbanken sein sowie eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Europol und den nationalen Geheimdiensten. Er sei sich der Datenschutzbedenken durchaus bewusst, „aber wenn wir die Punkte verbinden wollen, brauchen wir Zugriff“.

Kritische Fragen aus dem Parlament

Vonseiten der EU-Abgeordneten wurden die Ausführungen des Anti-Terror-Beauftragten freilich auch kritisch betrachtet. Jan Philipp Albrecht von den Grünen sagte, jeder wolle mehr Austausch, aber niemand sei bereits zu teilen. Dass die Überwachung der Bevölkerung immer breiter ausfallen solle, sei für ihn nicht nachvollziehbar. Schließlich habe auch Kerchove darauf hingewiesen, dass bei den jüngsten Terroranschlägen die meisten Täter bereits einen kriminellen Hintergrund gehabt hätten. Der grüne Abgeordnete plädierte deshalb für eine bessere Vernetzung und Förderung der lokalen Behörden.

Die deutsche Abgeordnete Brigit Sippel von den europäischen Sozialdemokraten gab wiederum zu bedenken, dass zwar viel Geld und Aufwand in das Sammeln von Daten und Grenzkontrollen gesteckt werde. Weitaus weniger Mittel würden jedoch für Präventionsmaßnahmen in den Mitgliedsstaaten aufgewandt, so Sippel.

Besonders kritisch äußerte sich die Fraktion der Liberalen. Sophia in ’t Veld bezeichnete Kerchovens Rolle als „lustig“. Der EU-Anti-Terror-Beauftragte sei weder Gesetzgeber noch habe er eine Rechenschaftspflicht. In seinen Forderungen nach mehr Rechten im Hinblick auf Datensammlung und Überwachung sah die liberale Abgeordnete eine Missachtung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit – Vorwürfe, die Kerchove entschieden zurückwies. (mars, ORF.at)