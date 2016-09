Panama-Papers: U-Ausschuss der EU startet

Der U-Ausschuss im Europaparlament zu dem Finanzskandal um die Panama-Papers nimmt morgen seine Arbeit auf. In der ersten Sitzung sollen Journalisten des Konsortiums Investigativer Journalismus angehört werden. Die im April erfolgten Enthüllungen der Panama-Papers über Steuerflucht dank Briefkastenfirmen hatten Politiker und Prominente in aller Welt in Bedrängnis gebracht.

Im Anschluss an die erste Sitzung wird der deutsche Ausschussvorsitzende Werner Langen (CDU) das Arbeitsprogramm des Ausschusses erläutern. Die Grünen-Fraktion im EU-Parlament will danach eine europäische Onlineplattform vorstellen, auf der Informanten Dokumente über Vergehen und Missstände sicher und anonym hochladen können.