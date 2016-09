USA warnen vor Anschlägen auf Hotels im türkischen Adana

Das US-Konsulat in der türkischen Stadt Adana hat vor möglichen Anschlägen auf Hotels amerikanischer Ketten in dem beliebten Ferienort gewarnt. Es gebe spezifische und glaubwürdige Drohungen von mutmaßlichen Terroristen, hieß es heute auf der Website des Konsulats. US-Bürgern in Adana wird zur Vorsicht geraten.